Attraverso il suo profilo Twitter, Paolo Ziliani ha commentato gli ultimi sviluppi della vicenda che riguarda il Brescia e Balotelli: “Va be’ essere tirchi, ma Cellino che non ha mai sottoposto Balotelli a un tampone, in una città falcidiata dal Covid come Brescia, lascia interdetti. Gravina ha detto che chi bara nei controlli medici verrà escluso dal campionato. Si ricomincia a 19, quindi? Giusto per sapere”.