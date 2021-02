Ziliani ironizza: “Chiffi e Mariani contro Agnelli? E perché dovrebbero?”

Si attendono nuove decisioni in merito alle possibile squalifiche e/o multe relative ai protagonisti di Juventus-Inter. La partita è ancora aperta.

Juventus-Inter non è ancora finita. Il giudice sportivo ha deciso di non intervenire con multe e/o squalifiche, ma si attende ancora l'ultima parola da parte della Procura. Il clima allo Stadium è stato pessimo, con insulti per tutto l'arco della partita, confronti negli spogliatoi e gestacci di insofferenza. I protagonisti verranno sanzionati?

""Ma se l’AIA è l’organizzazione arbitrale che ha avuto un presidente (Lanese) capace di fare cose così per coprire Moggi e le malefatte juventine, e osservatori omertosi come Ingargiola, perché Mariani e Chiffi dovrebbero dare addosso ad Agnelli? Per chiudere la carriera?" Com queste parole il giornalista Ziliani ha espresso i suoi dubbi in merito alla possibilità che il quarto uomo (Chiffi) mantenga la parola data a Conte ("Ho sentito tutto, mister").