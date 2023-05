Ziliani: “Colpo di scena, Chinè aiuta la Juve e chiede -11 punti: diventano -8 perché…”

Paolo Ziliani ha commentato immediatamente la richiesta del Procuratore federale Chinè di infliggere alla Juventus una penalizzazione di 11 punti. Un numero che non è stato pensato a caso. E il giornalista sportivo, che condivide i suoi articoli su Substack, ha spiegato il motivo: "Lascia senza parole la richiesta del Procuratore federale, che ha calibrato la sanzione col chiaro intento di permettere alla Juve di agguantare il 4° posto in extremis. Sarà tutto vano, per fortuna".

"Perchè dico così? Perchè con un colpo da vero equilibrista il Procuratore FIGC ha appena chiesto per la Juventus una penalizzazione in classifica di 11 punti: se venisse accettata, la Juve scenderebbe dai 69 punti che ha ora a 58. Ma attenzione, in realtà la Juventus ha una partita in meno, stasera gioca a Empoli contro una squadra già salva e vincendo salirebbe da 58 a 61 punti: a meno 3 dal Milan quarto in classifica. Ebbene, sapete che partita ci sarà nel penultimo turno? Proprio Juventus-Milan, vincendo la quale la Juventus tornerebbe quarta per poi giocarsi tutto nell’ultima giornata", ha sintetizzato Ziliani ricordando come la pena dovesse essere afflittiva. Di fatto la Figc affiderebbe la decisione in merito alla squalifica della Juve dalle Coppe europee alla Uefa. Lavandosene allegramente le mani.