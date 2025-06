Paolo Ziliani è tornato ad analizzare il momento dell'Inter. Dopo la disfatta contro il Psg in finale di Champions League, i nerazzurri sono volati negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club. Sulla panchina c'è Chivu e in agenda una nuova stagione da programmare per raggiungere i nuovi obiettivi. "In quanto all’Inter, che fino ad aprile sfoggiava la baldanza di Cassius Clay, è scesa dal ring in condizioni pietose dopo essere finita al tappeto prima in Coppa Italia, poi in campionato e infine nella finale da incubo di Champions. I k.o. in serie hanno determinato un terremoto culminato con l’addio di Simone Inzaghi: e l’impressione è che Marotta stavolta non sia riuscito a tenere dritta e salda la barra del timone", ha dichiarato il giornalista sportivo.