Ziliani: “Correa talento indiscutibile, Inter favorita numero 1 per distacco”

La trattativa tra Inter e Lazio per Correa è in dirittura d'arrivo, un acquisto importante che permette ad Inzaghi: le parole di Ziliani

La trattativa tra Inter e Lazio per Correa è in dirittura d'arrivo, un acquisto importante che permette ad Inzaghi di avere un elemento duttile in avanti. Paolo Ziliani, su Twitter, ha commentato così l'affare: