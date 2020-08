Ziliani sulla Juventus: “L’operazione CR7 totale fallimento e lo testimonia il fatto che…”

L’addio di Sarri e la scelta di Pirlo hanno destato perplessità attorno alla Juventus che dovrà difendersi dagli assalti delle altre (Inter in primis) in vista della nuova stagione. Paolo Ziliani, giornalista Mediaset, ha commentato così su Twitter le ultime vicende bianconere, evidenziando come l’operazione Ronaldo sia stata fallimentare:

“Per chi guarda la luna e non il dito: Sarri dopo Allegri e Pirlo dopo Sarri (con Ajax e Lione in mezzo) testimoniano il colossale fallimento, sportivo e finanziario, dell’operazione CR7 alla Juve. Madama ha smarrito ogni prospettiva di sana gestione del club: e ora sta implodendo”.