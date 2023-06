Mercato, Ziliani: “Hakimi detesta il Psg e sta facendo di tutto per convincere Mbappé a…”

"Mbappè si è promesso da tempo al Real Madrid e a spingerlo in direzione Galacticos, ammesso che ne avesse bisogno, è stato ed è Achram Hakimi, il 24enne ex interista, compagno di Mbappè al PSG, che detesta il club in cui si è ritrovato a giocare e sta facendo di tutto per convincere Mbappè a scegliere il Real dove lui stesso vuole tornare, essendo il club in cui è cresciuto e in cui ha mosso i primi passi. Secondo l’agente Marco Kirdemir, molto addentro alle cose del mercato europeo, saudita e del Qatar e molto vicino al PSG, Mbappè potrebbe passare al Real Madrid già in estate per una cifra tra i 150 e i 200 milioni: una soluzione che converrebbe in particolare al PSG visto che dall’1 gennaio 2024 Mbappè sarebbe libero di accasarsi altrove a costo zero per il nuovo club", ha concluso Ziliani.