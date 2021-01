Ziliani: “Ibra ieri ha rovinato il Milan: ha inseguito la cosa che gli sta a cuore, ovvero…”

Croce e delizia per il Milan ieri sera, Zlatan Ibrahimovic, autore del gol del temporaneo vantaggio rossonero nel derby contro l’Inter ma poi espulso per un fallo ingenuo a centrocampo su Kolarov. Paolo Ziliani, noto giornalista, ha criticato su Twitter il comportamento del centravanti svedese, scrivendo: “Il Milan inseguiva il passaggio alla semifinale, Ibra la sola cosa che davvero gli sta a cuore, il culto della personalità, ciò che gli fa dire “Io credo in Zlatan” mentre tutt’attorno scattano gli oooh di meraviglia dei fans un tanto al chilo. Risultato: Milan rovinato”.