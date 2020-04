Ziliani: “Juve, De Ligt acquisto folle. Sfondoni e falli di mano, ma l’Istituto Luce lo esaltava”

La pandemia cui siamo costretti a far fronte ridimensionerà con ogni probabilità il volume d’affari delle società di calcio. Dalle meno ricche alle big d’Europa, tutte saranno interessate. Rivedere i costi sarà l’aspetto fondamentale nel percorso di ripartenza.

A tal proposito, Paolo Ziliani su Twitter si è focalizzato su un calciatore che potrebbe essere soggetto di tali ragionamenti in casa Juve. Queste le sue parole: “Ora la corsa è a disfarsi delle zavorre. Come De Ligt, costato 75 milioni (più 11 a Raiola). Ingaggio netto 12 (lordo 16,5 grazie al Decreto Crescita) che pesa a bilancio per 31,5 milioni l’anno. Sarri gli preferisce Demiral, i titolari sono Chiellini e Bonucci, un acquisto folle”. Ad un tifoso che gli ricorda del paragone tra De Ligt e Franco Baresi quando l’olandese era all’Ajax, Ziliani risponde: “È vero, lo scrissi e ho scritto anche che fu un grosso abbaglio: era l’Ajax a fare forti i suoi giocatori. Detto questo, ho scritto poi quel che tutti vedevano, cioè che De Ligt era una delusione totale, mentre l’Istituto Luce lo esaltava a dispetto di sfondoni e falli di mano”.