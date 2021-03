Ziliani: “Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di Inter-Sassuolo sono…”

Emergenza Covid in casa Inter: l'Ats ha predisposto il blocco delle attività del gruppo squadra e il rinvio della gara con il Sassuolo. Sui social non sono mancate le polemiche.

Le nuove positività al Covid di altri due giocatori dell'Inter (dopo D'Ambrosio e Handanovic anche Vecino e de Vrij ) hanno portato l'Ats di Milano a bloccare tutte le attività in casa nerazzurra. L'obiettivo è chiaramente quello di contenere un eventuale focolaio. I giocatori positivi sono in quarantena, tutti si sono sottoposto a un nuovo giro di tamponi. L'ennesimo, in questa settimana travagliata.

La decisione da parte dell'Ats di Milano ha sollevato un polverone tra i tifosi delle squadre avversarie, soprattutto tra i sostenitori bianconeri che hanno polemizzato. "Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di Inter-Sassuolo per focolaio Covid sono gli stessi che non hanno detto bah al rinvio per comodità di Juventus-Napoli? Chiedo per ingannare il tempo in attesa che la Procura FJGC decida di occuparsi del caso Suarez", ha suggerito Paolo Ziliani sui social.