La regola dello 'svantaggio'

Paolo Ziliani, giornalista sportivo, è sempre molto attento al rispetto del regolamento nel nostro campionato di calcio. Un tema delicato, che in occasione di Monza-Milan ha prodotto numerose polemiche a seguito di una decisione arbitrale definita da tutti assurda. "Al minuto 8, mentre era in corso un’azione d’attacco del Monza, aveva visto a palla lontana Theo Hernandez del Milan cadere a terra dopo un contatto con Bondo; non aveva fischiato alcun fallo, l’azione era proseguita e di lì a poco si era conclusa con un cross in area e il gol del Monza. A quel punto però l’arbitro aveva fischiato e aveva annullato il gol: per il fallo di Bondo su Hernandez. Che appena prima non aveva rilevato. Altrimenti avrebbe fermato il gioco", ricapitola il giornalista puntando i riflettori sulla decisione dell'arbitro Feliciani.

A questo proposito Ziliani si rivolge a Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn:"Vorrei dire all’esperto arbitrale di DAZN Luca Marelli che mi invia whatsapp pieni di risentimento ogni volta che critico un suo intervento televisivo, che non ce l’ho con lui: semplicemente sono dispiaciuto nel vedere come le sue interpretazioni del regolamento vadano spesso - a mio modo di vedere, e naturalmente posso sbagliarmi - contro il regolamento; e quindi creino parecchi problemi visto che Marelli parla a una platea di milioni di appassionati che, essendo lui l’esperto, pendono completamente dalle sue labbra. A me, lo ripeto, spiace che Luca Marelli pensi che ce l’abbia con lui e mi invii whatsapp pieni di livore addirittura a evento in corso. Ma invece di prendersela con me, farebbe meglio a riascoltare le cose che dice in tv davanti a milioni di appassionati che immagino (anzi, leggo essere) allibiti".

"Stravolgendo il regolamento, l’arbitro ha fatto proseguire l’azione e quando il Monza ha segnato ci ha ripensato e ha deciso che quello di Bondo su Hernandez era fallo. E ha annullato il gol. Facendo strame del regolamento. E inventando, come ho scritto ieri, la “regola dello svantaggio” (in questo caso pro Milan): siccome era scaturito un gol, con Hernandez a terra e l’1-0 del Monza lo svantaggio/danno per il Milan all’arbitro pareva troppo grosso. Quindi no, gol annullato", ha sintetizzato Ziliani.