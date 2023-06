Ziliani: “Il club che Paratici combatte e detesta più di tutti è l’Inter. Con Vicario…”

Fabio Paratici è bloccato a causa di una squalifica di due anni e sei mesi decisa nel processo contro la Juventus per conti e plusvalenze . Ma dietro ad alcuni movimenti di mercato sembra esserci proprio l'ex dirigente bianconero. Lo sottolinea Paolo Ziliani in un'attenta analisi: "Che peccato che Paratici, ritrovatosi d’un tratto con le mani e i piedi legati, non abbia più potuto rendersi utile alla causa di tutta quella scuderia di club per cui, ufficialmente o no, si sbatteva da mane a sera. Eh sì. Perchè se fosse stato libero di lavorare ancora per il Tottenham, ad esempio, avrebbe magari convinto il presidente Levy , cui fece spendere 50 milioni per acquistare il difensore Romero , appena passato dalla Juve all’Atalanta per 16 milioni, allo scopo di appianare vecchie pendenze e rimpinguare le casse dei due club fraterni amici nella Serie A italiana, a scucire 30 milioni a Madama per riscattare Kulusevski a dispetto dell’obbligo di acquisto non maturato (il Tottenham è fuori da tutte le coppe)".

"Se Paratici fosse stato ancora libero di lavorare per la scuderia dei suoi club, Paratici sarebbe andato là dove lo portava il cuore e si sarebbe insediato nella stanza dei bottoni della Sampdoria, la società che lo lanciò, all’ombra di Marotta di cui Fabio fu a lungo il delfino, verso i fasti della Juventus e dei 9 scudetti consecutivi; e chissà, magari avrebbe provato a richiamare a sé i suoi ragazzi, dapprima Grosso, reduce dalla promozione in A col Frosinone e ideale per la panchina blucerchiata; e se Grosso avesse detto di no, l’ingrato, ecco pronto alla bisogna Andrea Pirlo. Fu Paratici nell’estate del 2020 a convincere Agnelli ad affidare al giovane Andrea la Juve del dopo Sarri e del dopo Allegri; e anche se al presidente dopo un solo anno venne la nostalgia canaglia di Max, Pirlo non aveva poi fatto così male (Supercoppa e Coppa Italia), e poi è sempre quel bravo figliolo che tutti ricordano", continua ironizzando Ziliani a proposito dell'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Samp. Ma c'è spazio anche per uno sgarbo all'Inter: "E magari, giusto per fare un dispetto al club italiano che più di ogni altro Paratici ha combattuto e detesta, e cioè l’Inter, cui stava per togliere Icardi prima di mettersi in testa l’idea meravigliosa di andarsi a caccia di Cristiano Ronaldo a Madrid, avrebbe detto a Levy di acquistare come portiere di riserva Vicario dell’Empoli: il numero 1 che Marotta aveva battezzato come possibile erede di Onana, il portiere camerunense che l’Inter vorrebbe vendere per esigenze di bilancio. Come dite? È esattamente quello che è successo? Ma tu guarda un po’, a volte, i casi della vita".