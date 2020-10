Ziliani: “Nuova multa a Paratici. E giorni fa hanno cercato di sospendermi l’account per…”

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, commenta spesso i temi più attuali del calcio. Anche oggi, in occasione delle sanzioni emanate dal giudice sportivo in relazione all’ultima giornata di campionato, il giornalista ha espresso il suo pensiero per quanto riguarda la multa inflitta a Fabio Paratici: “Giorni fa hanno tentato di farmi sospendere l’account per aver parlato di “Manuale Moggi” per gli insulti di Paratici all’arbitro di Crotone. Oggi nuova multa e diffida per minacce all’arbitro di Juve-Verona. A fine p.t. In campo. Non autorizzato. Dopo gol annullato a Morata”.