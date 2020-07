Ziliani punta il dito sulle plusvalenze della Juve: “Sapete come fanno ad avere a bilancio CR7?”

Nelle ultime 5 stagioni la Juventus ha iscritto a bilancio oltre mezzo miliardo di plusvalenze (548 milioni, fonte Calcio & Finanza). Di questo tema si occupa Ziliani sul Fatto Quotidiano, con un focus sui giocatori che hanno contribuito a totalizzare la cifra. C’è infatti una particolarità che accomuna i calciatori destinati a fare le plusvalenze: ai club che li hanno acquistati sono costati tanto, tantissimo. Di solito più dei celebrati campioni che hanno scritto la storia dei rispettivi club. Paolo Ziliani lo propone come gioco nel suo articolo e domanda ai lettori: “Sapete qual è l’acquisto più costoso della storia del Milan? No? Ebbene, il glorioso club che ha avuto Rivera, Gullit, Van Basten, Sheva, Pirlo, Kakà, Nesta e via dicendo ha speso la somma più alta, 42 milioni, per Bonucci della Juventus; restituito di lì ad un anno per accollarsi Caldara a 35″.

Ma non è finita, Ziliani prosegue con le domande a raffica: “L’acquisto più costoso della storia della Sampdoria? Il portiere Audero della Juventus costato 20 milioni. L’acquisto più costoso della storia dell’Udinese? Il centrocampista Mandragora della Juventus costato 20 milioni di euro. L’acquisto più costoso della storia del Genoa? Il centrocampista Sturaro della Juventus costato 18 milioni e per non parlare dell’attaccante Favilli, sempre della Juventus, acquistato da Preziosi a 12. L’acquisto più costoso della storia del Bologna? L’esterno Orsoloni della Juventus costato 15 milioni. L’acquisto più costoso del Sassuolo? Sono due ex aequo e un po’ più datati: l’attaccante Zaza della Juventus costato 10 milioni e l’attaccante Berardi sempre della Juve costato uguale. Il Cagliari ha ingaggiato l’attaccante Cerri della Juventus sborsando “solo” 9 milioni”.

In conclusione: “Se vi foste chiesti come fa la Juventus ad avere a bilancio Cristiano Ronaldo che tra ammortamento e stipendio lordo pesa 81 milioni a stagione, Higuain che pesa per 35 milioni, de Ligt che pesa per 34 e Arthur che peserà fino a 25, la risposta è semplice”. Glieli pagano le plusvalenze.