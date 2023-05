Ziliani: “Io unico a parlare di Juve in B? 4 processi in 1, c’è uno scenario di cui non si…”

Paolo Ziliani aggiorna costantemente i suoi lettori sul processo nel quale è coinvolta la Juventus. Il giornalista sportivo ha spiegato per quale motivo lui sia l'unico a sottolineare come i bianconeri possano finire in serie B: "Molti mi chiedono perchè mi sbilancio così tanto parlando di Juventus in serie B: e spiegarlo non è facile perchè in realtà non sono io a spingermi in avanti, ma è l’intera categoria cui appartengo, quella dei giornalisti sportivi, che da sei mesi - da quando Elkann ha spazzato via dall’oggi al domani Andrea Agnelli e tutto il CdA della Juventus, il 28 novembre 2022 - si tira indietro, mette la testa sotto la sabbia, rimuove e nega l’esistenza del Problema". E poi ancora: "Molti mi chiedono se paventare una sanzione così grave non sia un eccesso, da parte mia, una un’esagerazione, una civetteria: e spiegarlo non è facile perchè in realtà, alla luce della montagna di illeciti di cui la Juventus dovrà rispondere nel processo del 15 giugno, la condanna alla B sarebbe non una cattiveria, ma un vero regalo da parte dei giudici, un verdetto da festeggiare a Torino a ostriche e champagne".

Tutto può succedere, ammette Ziliani: "Cinque anni fa scrivevo che il Napoli di Sarri avrebbe meritato di vincere lo scudetto 2018, poi arrivò Orsato, lo scudetto lo vinse la Juventus ma non mi sono mai pentito di ciò che avevo scritto; venticinque anni fa scrivevo che l’Inter di Simoni avrebbe meritato di vincere lo scudetto 1998, poi arrivò Ceccarini, lo scudetto lo vinse la Juventus ma non mi sono mai sentito a disagio per la linea tenuta: il calcio italiano è questo, nemmeno Gesù Cristo tornato in terra riuscirebbe a miracolarlo". Ma stavolta le cose sono diverse: "Il processo del 15 giugno, che tutti liquidano definendolo “manovre stipendi”, è in realtà non “un” solo processo, ma quattro processi in uno: 1. Manovra stipendi 2019-20; 2. Manovra stipendi 2020-21; 3. Rapporti illeciti con agenti collusi; 4. Rapporti illeciti con “club amici”. Il che muterebbe di molto lo scenario di cui (non) si parla, perchè la Juventus sarebbe chiamata a rispondere non di un grave illecito, ma di quattro; e se per uno già passato in giudicato, meno grave rispetto a questi, ha avuto 10 punti di penalizzazione e i quattro dirigenti apicali squalificati per 8 anni, per quattro illeciti gravi il rischio di subire sanzioni rovinose sarebbe altissimo. E naturalmente la risposta è sì, le cose stanno così, sono quattro gli illeciti di cui la Juve deve rendere conto e non sono io che me li invento, sono i miei novecentonovantanove colleghi che li nascondono".