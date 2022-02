All. Zilina: “Non vediamo l’ora di affrontare l’Inter. Sarà gara equilibrata”

Vladimir Vesely, allenatore dello Zilina, ha parlato ai canali ufficiali del club della sfida di domani contro l’Inter di Cristian Chivu, gara valevole per i playoff di Youth League: “Abbiamo concentrato la maggior parte degli...

Fabio Alampi

Vladimir Vesely, allenatore dello Zilina, ha parlato ai canali ufficiali del club della sfida di domani contro l'Inter di Cristian Chivu, gara valevole per i playoff di Youth League: "Abbiamo concentrato la maggior parte degli allenamenti su questa partita, per fare in modo che tutti i giocatori siano il più preparati possibile per martedì".

Martedì giocheremo contro un club blasonato come l'Inter. Qual è l'umore?

"Penso che tutti nel club non vedano l'ora di questa battaglia, a cominciare dai ragazzi. Da sabato ci stiamo preparando per l'Inter e abbiamo un quadro completo di giocatori che sono pronti per giocare la partita".

Quali sono i punti di forza dell'Inter? A cosa dobbiamo prestare maggiore attenzione?

"Abbiamo analizzato alcune partite dell'Inter in campionato e in Youth League. Sono un'ottima squadra, con giocatori fisicamente ben costruiti, quindi non sarà affatto facile. La variabilità è una delle loro qualità principali, sanno come cambiare assetto tattico in base alla situazione. Tuttavia la loro arma più grande sono le situazioni di palla da fermo, da cui trovano gran parte dei gol. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Inoltre, giocano in maniera molto offensiva e non tirano mai indietro la gamba. In fase difensiva invece è un calcio in stile italiano, dopo aver perso palla, tornano in tanti e si aiutano a vicenda. Ma credo che possiamo affermarci con le nostre armi".

Quali saranno le nostre armi? Dove possiamo essere superiori?

"Vogliamo sicuramente usare la velocità dei nostri giocatori offensivi. Vogliamo costruire il nostro gioco su questo e fare affidamento su di esso. Naturalmente, anche una buona difesa è importante. Ma prima di tutto dobbiamo essere particolarmente pericolosi in attacco e penso che abbiamo una possibilità considerando le caratteristiche dei nostri giocatori".

Quali sono le sensazioni? C'è la possibilità di passare il turno?

"Penso ancora che le possibilità siano 50 a 50. Tutto dipende dall'atteggiamento dei giocatori, che penso sarà molto buono da parte nostra. Sarà importante partire con il piede giusto, l'Inter di solito affronta con grande energia l'inizio delle partite. Prima provano a passare in vantaggio e poi difendono il risultato. Credo che possiamo gestire quella fase di gioco. Crediamo in una sfida equilibrata, che sarà un'esperienza per noi e per i tifosi".