Zilliacus all’Euroderby “con l’Inter”. E alla domanda: “La compri?” rispose…

"A San Siro con l'Inter", aveva scritto. E aveva aggiunto: "Interessante". E proprio sotto quella foto qualcuno gli aveva chiesto se fosse interessato al club nerazzurro. Compri tu l'Inter? Gli avevano chiesto e lui non aveva detto no. Aveva scritto: "Almeno qui c'è un venditore unico, non sei fratelli che potrebbero non essere d'accordo". Con quella frase si riferiva al fatto che aveva fatto un'offerta per il Manchester United e per la famiglia Glazer, proprietari della squadra inglese.