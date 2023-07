Zilliacus: “Handanovic? Inter, tanti portieri scandinavi possono sostituire Onana”

Non si fermano le voci di mercato riguardanti André Onana : il portiere dell'Inter è finito nel mirino del Manchester United, e la sua permanenza a Milano è ancora incerta. La soluzione interna per eventualmente sostituirlo potrebbe essere quella di rinnovare il contratto di Samir Handanovic, scaduto il 30 giugno.

Un'ipotesi che non trova d'accordo Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese che nei mesi scorsi veniva indicato come possibile acquirente proprio del club nerazzurro: "Pensa fuori dagli schemi, pensa ad Erling Haaland. Ci sono molti ottimi portieri disponibili in Scandinavia che possono prendere il posto di Onana nel caso venisse venduto".