Zoff: “Non mi sorprende che l’Inter sia lì. Barella non smette di migliorare”

Dino Zoff non si è mostrato stupito del grande campionato dell'Inter di Antonio Conte, ora saldamente capolista della Serie A

"Ha un potenziale notevole, una grande rosa, fuori da tutte le coppe, non mi meraviglia sia lì. La squadra è perfettamente in regola, che l'Inter sia così non mi meraviglia. Barella? Non si finisce mai di migliorare, ha tempo per crescere al livello di leadership e di tecnica. Per la prossima Champions ci metto Inter, Juventus e aspetto di vedere la reazione del Milan. È una bella lotta per l'ultimo posto utile".