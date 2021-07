Zoff: “Italia, che emozione. In finale non c’è stata partita. E il mondiale…”

Le parole dell'ex portiere: "È stata una grande finale, da italiano fa un enorme piacere. Vedere gli azzurri vincere un Europeo dopo 53 anni è stata un'emozione"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Dino Zoff, ex portiere ed ex ct, ha parlato così della vittoria dell'Italia all'Europeo: «È stata una grande finale, da italiano fa un enorme piacere. Vedere gli azzurri vincere un Europeo dopo 53 anni è stata un'emozione. Io poi da allenatore sono arrivato secondo agli Europei del 2000, ci sfuggì per poco il successo in quella finale contro la Francia».