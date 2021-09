Zoff: “Juve per lo scudetto? Tutto è possibile. Mi sta piacendo molto l’Inter”

Le parole dell'ex portiere: "Mi sta piacendo molto l'Inter, che non a caso ha il tricolore sul petto. Ma è prematuro per azzardare una previsione"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Dino Zoff, ex portiere, ha parlato così della possibilità che la Juventus rientri nella corsa scudetto: «Tutto è possibile, quello di oggi non è più il mio calcio dei due punti a vittoria. Nel 2001, quando subentrai in panchina ad Eriksson, con la Lazio recuperammo undici punti alla Roma in poco tempo. Anche se quest'anno vedo tante squadre agguerrite in vetta alla classifica».