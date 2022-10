Zoff: “Napoli favoloso, non è lì per caso. Tutto quello fatto sin qui…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Dino Zoff, ex portiere, ha parlato così del momento del Napoli: "Questo Napoli è favoloso. Non lo dico io, lo dicono i risultati e anche, e forse soprattutto, il gioco espresso dalla squadra di Spalletti. Quest'anno c'è la lunga sosta per il Mondiale, come sappiamo. E poi c'è una consapevolezza diversa. Il Napoli non è lì per caso. Tutto quello che ha fatto sin qui è meritato. Gli azzurri stanno facendo un percorso".