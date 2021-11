Zoff: “Non mancheremo la qualificazione. Peccato per il momento di poca forma”

L'Italia centrerà la qualificazione ai Mondiali 2022. Ne è convinto Dino Zoff, capitano della Nazionale campione del mondo nel 1982

L'Italia centrerà la qualificazione ai Mondiali 2022. Ne è convinto Dino Zoff, capitano della Nazionale campione del mondo nel 1982. "Peccato, questa partita contro l'Irlanda del Nord è capitata in un momento di poca forma degli azzurri e da qui sono scaturite le difficoltà, c'è poi da dire che mancava un giocatore importante come Immobile e tutto questo ha complicato ulteriormente le cose. Comunque resto sempre fiducioso per i playoff, sono certo che non mancheremo questa occasione per qualificarci ai prossimi mondiali", dice Zoff all'Adnkronos commentando il pareggio per 0-0 degli azzurri a Belfast, risultato che obbliga la squadra di Mancini a disputare i playoff per accedere alla coppa del mondo in Qatar.