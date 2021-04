Zoff: “Superlega? Serve calma. Ma non andrà svilito il ruolo della Serie A”

Intervistato da La Stampa, Dino Zoff ha espresso la sua opinione sul neonato progetto Superlega, che tanto sta facendo discutere

"Io credo che, come davanti ad ogni novità, occorra analizzare il nuovo contesto con calma e senza giudizi affrettati. Per me l’aspetto fondamentale sarà quello di conservare il ruolo centrale dei campionati nazionali: non andrà svilito. Il calcio occupa un posto rilevante nella cultura e nell’economia europea. Non mi sorprende che una decisione come questa abbia scatenato la reazione globale di molti esponenti politici. In gioco c’è un aspetto anche culturale".