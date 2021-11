Zoff: “Scudetto al Napoli? Vedremo a gennaio: se continua così allora…”

Le parole dell'ex portiere: "Napoli? Sì, corre allo scudetto, ma dobbiamo vedere a gennaio cosa accadrà. Sarà un mese cruciale"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Dino Zoff, ex portiere, ha parlato così della possibilità per il Napoli di conquistare lo scudetto: «Napoli è particolarmente nel mio cuore. Con lei ho esordito, poi, in Nazionale. Sono legatissimo alla squadra e alla città. Vedere i risultati che sta avendo è motivo di gioia. Sì, corre allo scudetto, ma dobbiamo vedere a gennaio cosa accadrà. Sarà un mese cruciale: se riuscirà a mantenere lo stesso livello senza la presenza dei giocatori impegnati in Coppa d’Africa penso che possa avere probabilità di vincerlo».