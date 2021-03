Zoff: “Scudetto? Vantaggio Inter notevole. Ma è ancora tutto possibile perché…”

Le parole dell'ex portiere: "In Serie A, oltre la Roma, sono tutte fuori dalle competizioni Europee, quindi si potranno dedicare solo ed esclusivamente al campionato"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Dino Zoff , ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto: "Il vantaggio dell’Inter è notevole, i presupposti sono certamente a loro favore, anche se, in questo momento, ci sono calciatori della rosa colpiti da Covid , quindi è ancora tutto possibile. In Serie A, oltre la Roma, sono tutte fuori dalle competizioni Europee, quindi si potranno dedicare solo ed esclusivamente al campionato. Gli impegni europei non credo abbiano inciso più di tanto.

L’anomalia di questa stagione, purtroppo, l’ha portata la pandemia. I calciatori di club importanti sono abituati a giocare ogni 3 giorni in tutte le stagioni. Sicuramente il calendario fitto di impegni ha influito, ma ha inciso di più il rendimento in campo di ogni singola squadra in relazione alle assenze. Sono convinto che il campionato sia ancora molto aperto, può cambiare tanto. Dalla seconda alla settima se la giocano tutte per la qualificazione in Champions. Anche la Lazio, dal mio punto di vista, non è fuori dalla rincorsa al quarto posto".