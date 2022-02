Zoff: “Il VAR snatura troppo il calcio, rischiamo di giocare un altro sport. Ok solo per…”

Intervistato da Tuttosport per i suoi 80 anni, Dino Zoff, ex portiere della Nazionale, si è detto non totalmente d'accordo con il VAR

Marco Macca

Intervistato da Tuttosport per i suoi 80 anni, Dino Zoff, ex portiere della Nazionale e campione del mondo nel 1982, si è detto non totalmente d'accordo con il VAR che, a suo dire, snatura troppo il calcio:

"Snatura troppo il calcio, che è uno sport di contatto. Va bene per il fuorigioco, ma per il resto mi lascia perplesso soprattutto da noi, in Italia, dove si tende sempre troppo a esagerare, da una parte o dall’altra. E così rischia di diventare un altro sport".

(Fonte: Tuttosport)