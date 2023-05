Zola: “Corsa Champions, Inter e Lazio hanno qualcosa in più. Sull’euroderby…”

Gianfranco Zola, ex attaccante e oggi uno dei due vicepresidenti della Lega Pro, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Tanti i temi toccati, a cominciare dal derby di Champions League tra Milan e Inter: "Il Milan ha iniziato col freno a mano tirato: era lento, perdeva palla e faticava a ricompattarsi. Forse sapere di non avere un'arma come Leao ha condizionato i compagni. Però ci sono altri 90 minuti".