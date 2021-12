Zola: “Inter una macchina da guerra. Barella una conferma, servono poche parole”

Gianfranco Zola, ex talento sardo, parla di Nicolò Barella e dell'Inter di Simone Inzaghi in un'intervista a Repubblica.it

Gianfranco Zola, ex talento sardo, parla di Nicolò Barella in un'intervista a Repubblica.it. Ecco le sue parole sul centrocampista dell'Inter e non solo: "L'Inter? Una macchina in grande forma, con individualità eccellenti. Bravo davvero Simone Inzaghi, senza Lukaku e Hakimi non era facile per nessuno riandare in testa e a questi ritmi".