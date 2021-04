Zola: “Inter in grande salute, per il Napoli sfida importantissima”

Gianfranco Zola, allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com" in vista di Napoli-Inter

"Napoli-Inter e Napoli-Lazio saranno sfide fondamentali, sono due scontri diretti, si giocheranno in casa. Non saranno gare semplici. L'Inter è in grande salute, la Lazio leggermente meno ma non devono esserci cali di concentrazione. Il Napoli è in un buon periodo, potrà giocarsi le sue possibilità per ottenere i punti necessari per qualificarsi in Champions. Le altre partite contro Verona, Udinese e Cagliari non vanno sottovalutate. Considerando che, delle ultime 8 partite, 5 le giocherà in casa e 3 fuori, potrebbe essere un vantaggio per gli azzurri. Credo che comunque nessuna squadra regalerà niente, per cui servirà il miglior Napoli".