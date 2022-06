Zoratto: “Scamacca? Uno dei migliori attaccanti italiani in circolazione”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Daniele Zoratto, ex centrocampista del Parma e attuale membro dello staff tecnico delle Nazionali italiane giovanili, ha parlato così di Gianluca Scamacca, vecchio pallino dell'Inter per il reparto d'attacco: “Attualmente siamo alla presenza di uno dei migliori attaccanti italiani in circolazione. Ha bisogno di confermarsi a livello internazionale. Milan o non Milan puntare su Scamacca potrebbe essere un gran colpo”.