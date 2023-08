Pascal Zuberbühler, ex portiere, ha commentato così l'approdo del connazionale Yann Sommer all'Inter, diventato ufficiale nella giornata di ieri

Pascal Zuberbühler, ex portiere, ha commentato così l'approdo del connazionale Yann Sommer all'Inter , diventato ufficiale nella giornata di ieri:

"Sono super felice per lui. L'Italia è un Paese che gli farà bene. L'Inter è un super club, ha un grande stadio e sono sicuro che non vede l'ora di affrontare la nuova sfida. Inizierà sicuramente come numero uno, ma deve comunque meritarselo".