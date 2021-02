VIDEO / Adani su Eriksen: “Come fa a non essere funzionale per l’Inter? Fortissimo e…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così delle prestazioni recenti di Eriksen con l’Inter:

“Il ragazzo è fortissimo, ha un atteggiamento unico. È il giocatore che passa meglio la palla, è come quando suoni un pianoforte e la nota non è mai stonata. Eriksen è talmente bravo come atteggiamento e giocatore che non puoi non utilizzarlo e è stato forzato quando all’Inter hanno detto che non è funzionale. Ma come, un giocatore che passa la palla così non è funzionale? Eriksen è rimasto e t’ha deciso il derby, pensa che ragazzo che è”.