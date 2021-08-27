Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia l'addio di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa
VIDEO / Allegri: "CR7 mi ha detto che non vuole più giocare nella Juventus"
Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia l'addio di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa
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