Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia l'addio di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa

Marco Macca
Allegri in conferenza

VIDEO / Allegri: "CR7 mi ha detto che non vuole più giocare nella Juventus"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia l'addio di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa

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