Un anno orribile, questo 2020. Sotto tantissimi punti di vista. Anche per il calcio (e per lo sport in generale) non è stato un periodo facile, e non solo per il Covid. Sono tanti, infatti, i campioni scomparsi in quest’anno maledetto. Da Kobe Bryant e Maradona a Paolo Rossi. Riviviamo dei momenti che hanno segnato la vita di tutti noi sportivi.