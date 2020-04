VIDEO / Balotelli e i primi ricordi con Ibra: “Mi disse che ero scarso. Poi andò da Raiola e…”

Aneddoto curioso raccontato da Mario Balotelli durante una live su Instagram con Fabio Cannavaro. Super Mario ha raccontato il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, sin dai primi momenti insieme quando Balotelli, da giovane della Primavera, veniva aggregato in prima squadra:

“Mi ricordo quando sono andato in prima squadra, ero seduto di fronte nello spogliatoio e lo guardavo. Avevo 16 anni, pensavo fosse uno scherzo con Cruz, Crespo, Adriano. Lo guardavo e lui mi diceva: ‘Pensi di giocare qua, fai allenamento oggi e poi non vieni più. E ogni volta che andavamo in campo mi diceva ‘Sei scarso’. Poi è stato lui a dire a Mino che c’era uno più forte di lui e gli ha detto di prendermi. Mi diceva ‘Lascia stare il calcio, vai a studiare'”.