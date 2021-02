All’uscita dell’Assemblea di Lega per i fondi per la Serie A il dg della Fiorentina Joe Barone, intercettato da FCINTER1908, ha parlato della sfida di domani sera contro l’Inter:

“Ci aspettiamo una bella partita, una gara importante per la Fiorentina. Una partita chiave per noi, dobbiamo far vedere continuità e orgoglio. Speriamo di fare risultato”.