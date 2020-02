L’esterno dell’Inter Cristiano Biraghi ha parlato del derby di domenica sera contro il Milan:

Il derby di Milano è una partita importante per tutti i tifosi, per l’ambiente, per la società e per noi giocatori. Il derby è una partita speciale, è vero che vale tre punto come le altre partite, ma ha un sapore diverso. La preparazione è sempre la stessa, magari mentalmente ti senti di fare qualcosa di più. È una partita un pochino come le altre.