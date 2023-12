VIDEO / Bologna-Roma 2-0: la sostituzione di Sanches dopo solo 18′: giocatore incredulo

Una bocciatura clamorosa. Josè Mourinho, durante Bologna-Roma, ha scelto di sostituire Renato Sanches dopo meno di venti minuti dal suo ingresso in campo. Il centrocampista ex Psg resta di stucco e quando rientra in panchina lo Special One non lo degna nemmeno di uno sguardo