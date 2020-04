Come passare il tempo in quarantena. Borja Valero e la moglie, Rocio Rodriguez, hanno pensato al Bedball. “La palla deve toccare sempre sopra il letto e deve rimbalzare una volta per terra prima di essere colpita”, spiega lei su Instagram ai loro follower. Un calcio tennis in camera niente male, ma si presuppone abbiate una camera da letto abbastanza grande, qualora voleste imitarli.