Borja Valero ha eseguito. Conte lo ha detto subito dopo la partita con il Genoa. L’Inter aveva appena vinto 4-0 e lui stava congedando i suoi per le vacanze di Natale. “Otto giorni se li sono meritati, ma sanno che in questa settimana ci deve essere uno spazio dedicato a me”. Allenamento anche nei giorni festivi e il centrocampista, che nell’emergenza è stato utilissimo per il tecnico, lo racconta sui social: “Non si molla un ca***”.