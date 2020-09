VIDEO FCIN1908 / Cairo: “Media company? Cambiamento epocale. Sui tifosi allo stadio…”

I 20 club che si sono riuniti oggi in assemblea, hanno dato il via libera alla creazione della media company per i diritti tv. Le 20 società hanno votato all’unanimità a favore della creazione della media company. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta positivamente la decisione dell’assemblea: “È stata una buonissima decisione presa, direi che è un cambiamento importante ed epocale in qualche modo. Un bel segnale di unità è stato dato oggi, è interesse della Lega fare una scelta di questo genere. dal Pino con il suo arrivo ha introdotto alcuni elementi di novità, ha una esperienza notevole, ha portato la sua competenza. Izzo? Ha una serie di pretendenti, ma non lo lasciamo andar via a cuor leggero. Questione stadi? Ci siamo confrontati, riteniamo che potrebbe essere una buona cosa riaccogliere i tifosi negli stadi. C’è da capire in quanti possono entrare etc…”.