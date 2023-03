VIDEO / Caressa: “Rispetto Mancini ma ho delle domande. Si parla di giovani ma poi…”

Intervenuto sul suo profilo Instagram, Fabio Caressa ha commentato così il KO dell'Italia contro l'Inghilterra

"Ho alcune domande: ho grande rispetto e stima per Mancini, sono sicuro che farà benissimo, l'ho sempre considerato un ottimo allenatore però avevamo giocato bene a 3 in difesa in Nations League e perché giochiamo a 4 se i singoli difensori, tolto Romagnoli, in difesa nelle loro squadre giocano a 3? Perché si parla tanto di giovani e poi gioca Jorginho che non gioca all'Arsenal, Verratti criticato al PSG, Pellegrini non nella sua migliore stagione alla Roma e Barella che ha avuto problemi con l'Inter. Un po' di domande mi rimangono", il commento di Caressa