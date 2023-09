VIDEO FCIN1908 / Casini: “Diritti TV? C’è tempo fino a metà ottobre. Il derby di Milano…”

Derby di Milano, diritti TV ma non solo: Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo l'Assemblea di oggi

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha risposto così alle domande dei cronisti presenti in Lega dopo l'Assemblea odierna: "Come da comunicato abbiamo discusso l'avvio di alcune importanti trattative per i diritti internazionali, per licenze dati e betting. Siamo soddisfatti. Diritti TV? Sono arrivate offerte ma le squadre stanno valutando, c'è ancora fino a metà ottobre. E sul derby..."