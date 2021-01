VIDEO / Cassano su Gasperini: “Quando vai da Maicon, Sneijder e Eto’o e dici…”

Durante la consueta trasmissione della BoboTv sul canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano svela un retroscena che riguarda l’avventura di Gasperini sulla panchina nerazzurra. Il talento di Bari vecchia non vestiva ancora la maglia dell’Inter ma l’aneddoto gli fu raccontato.

L’attuale tecnico dell’Atalanta non lasciò grossi ricordi sulla panchina nerazzurra, esonerato dopo la sconfitta con il Novara che arrivava dopo un filotto di risultati assolutamente non soddisfacenti per l’allora presidente Massimo Moratti