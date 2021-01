VIDEO / Cassano: “Real Madrid? Avevo già l’accordo con l’Inter, Moratti chiamava mio cugino e…”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha rivelato un retroscena su Francesco Totti, Massimo Moratti e il Real Madrid.

“Baldini aveva l’accordo con il Chelsea, Totti doveva andare al Chelsea e io dovevo essere il futuro della Roma. Venivo da una stagione clamorosa, avevo fatto 21 gol, un fatto un Europeo clamoroso, avevo il mondo ai miei piedi. Il Pupo lo viene a sapere, se la lega al dito e infatti poco dopo Baldini va via. Tu mi chiedi: ‘Saresti rimasto a Roma? Dico sì indipendentemente da Totti. Il problema grande è che mi chiamava Moratti anche nel periodo di Natale. Io non do mai il numero a nessuno e ovviamente Moratti chiama mio cugino pensando fossi io. Mi chiama allora mio cugino e mi dice: ‘Ciao Antonio, mi ha chiamato Moratti e gli ho detto che io sono Berlusconi’. Mi chiama allora il mio procuratore e mi dice che mi stava chiamando Moratti, mio cugino continuava a non rispondere. Parlo e avevo l’accordo per andare all’Inter, avevo anche l’accordo ma poi ad un certo punto mi chiama Bronzetti e mi dice che mi voleva il Real Madrid, il periodo dei Galacticos, la squadra più grande della storia, a giocare col più forte al mondo. Come faccio a dire no?”.