VIDEO / Cassano su Spezia-Inter: “Altro disastro di Inzaghi. Questi punti persi…”

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Antonio Cassano è tornato a parlare di Spezia-Inter e lo ha fatto così

"L'Inter ha perso immeritatamente ma non può mai perdere delle partite così. In un modo o nell'altro, devi organizzare la squadra e mettere in testa che devono vincere quella partita che è per loro fondamentale. Sono andati lì, hanno fatto la partita, hanno creato tanto ma lo Spezia ha vinto e non vinceva da 3 mesi. Inzaghi ha fatto un altro disastro con la sua squadra, questi punti alla lunga peseranno nella corsa Champions", ha detto Cassano