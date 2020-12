VIDEO / GdS: Inter, mancata un’occasione clamorosa. Manca personalità e grandi giocatori

L’Inter, dopo l’eliminazione amara in Champions League, è chiamata a dimostrare in campionato di poter salvare la stagione dal fallimento. Perché dopo una finale di EL e un secondo posto nella scorsa stagione, fare meno renderebbe questa stagione davvero inutile. Questo è il concetto espresso dai giornalisti de La Gazzetta dello Sport in un editoriale di Gazzetta Tv. Puggini spiega: “Per il terzo anno consecutivo l’Inter non va agli ottavi. Ha mancato un’occasione clamorosa, non ha giocato la partita della vita. L’ha approcciata come se fosse una partita normale e invece serve un altro spirito”. “Erano arrivati altri segnali, ma non ha sfruttato un’occasione favorevole perché col 2-0 del Real serviva solo un gol. Manca personalità e grandi giocatori. Si poggia troppo su Lukaku”.