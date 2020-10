Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato nella conferenza stampa della vigilia l’esordio in Champions League dei nerazzurri a San Siro contro il Borussia Monchengladbach.

Il tecnico ha parlato delle condizioni di Alessandro Bastoni, tornato in gruppo dopo il tampone negativo e l’iter medico in seguito allo stop per la positività al Coronavirus, e di Marcelo Brozovic e Stefano Sensi: “Faremo delle valutazioni“.