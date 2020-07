VIDEO / Inter, Conte: “Lo scudetto verrà vinto da altri, ma il nostro bottino di punti…”

L’Inter, per la prima volta dai tempi di Leonardo, riesce a toccare quota 76 punti, quando al termine del campionato mancano ancora due giornate. Una crescita evidente, quella dei nerazzurri, che hanno diminuito e non di poco il gap con la Juventus. Purtroppo, però, il bottino accumulato fin qui dalla banda Conte non sarà sufficiente per vincere la Serie A. Appuntamento rimandato al prossimo appuntamento. Conte, intervenuto in conferenza stampa al termine di Genoa-Inter, espone il suo pensiero sul cammino nerazzurro.